Nep of echt? Diamanten uit het lab 27 januari 2018

In het Afrikaanse Lesotho werd zopas een diamant van 910 karaat, ter grootte van een tennisbal, opgedolven. Maar er is ook minder goed nieuws voor de diamant-sector. Die krijgt de komende jaren immers forse concurrentie van synthetische diamanten geproduceerd in een lab. Fake of echt geschitter?

HLN