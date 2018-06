Nep-Messi zet Rode Plein in rep en roer 15 juni 2018

00u00 0

Reza Parastesh zorgde gisteren voor opschudding op het Rode Plein in Moskou. De 25-jarige Iraniër lijkt zo hard op Lionel Messi dat hij in een mum van tijd een mensenmassa op de been bracht, iedereen wilde een selfie met hem. De politie moest eraan te pas komen om hem uit de greep van de menigte te krijgen. Parastesh geeft zich al een tijdje uit voor Messi. In mei zorgde hij ook al voor ophef in Teheran. (SJH)

