Neo-prof Steff Cras ontdekt zichzelf en komt zichzelf tegen

Even zag het ernaar uit dat nog een derde Belg in de top 10 zou eindigen in Yorkshire. De jonge Steff Cras, een 22-jarige neoprof van Katusha, stond op zaterdagavond mooi negende, maar speelde zondag alles of niks en dat draaide, helaas voor hem, niet goed uit. "Ik ben meegegaan in de vroege vlucht met Bookwalter van BMC, omdat ik dacht dat het iets moois kon opleveren, maar ik wist ook dat het kon betekenen dat ik mijn top 10 zou kwijtspelen", zei de ranke klimmer uit Westerlo. "Maar liever zo dan anoniem meerijden. Ik mocht hier mijn eigen kans gaan van de ploeg, zonder druk, en ik denk dat je jezelf het best leert kennen door te koersen." Toen het groepje met Cras in volle finale werd gegrepen, kon de jonge Belg niet meer aanhaken. In de laatste 25 kilometer verloor hij nog meer dan zeven minuten, waardoor hij wegzakte naar de veertigste plaats. Veel minder dan hij verdiende na een knappe vierdaagse. (BA)

