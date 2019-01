Nemmouche komt vandaag al naar zijn proces 07 januari 2019

00u00 0

Hoofdbeklaagde Mehdi Nemmouche verschijnt vandaag al zelf voor het Brusselse hof van assisen. Dat heeft één van zijn advocaten gisteravond gemeld. De eerste dag van het proces over de terreuraanslag van 24 mei 2014 in het Joods Museum dient om de jury samen te stellen. Na een inleidende zitting in december had een advocaat van Nemmouche nog verklaard dat zijn cliënt het begin van het proces "waarschijnlijk niet" ging bijwonen. Hij was toen geïrriteerd omdat vrijwel alle getuigen die de verdediging wou oproepen, afgewezen werden door het assisenhof.