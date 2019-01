Nemmouche gaat voor vrijspraak: "DNA bewijst zijn onschuld" 08 januari 2019

Een verrassing bij de start van het assisenproces rond de aanslag op het Joods Museum, waarbij vier mensen het leven lieten. Volgens de advocaten van hoofdverdachte Mehdi Nemmouche beschikken ze over harde bewijzen dat hun cliënt niét de dader is van de aanslag. Nochtans werd Nemmouche een week na de aanslag in Marseille van een bus geplukt met in zijn bagage twee wapens die gebruikt werden bij de aanslag. "We zullen geen flauwekul gebruiken. Hij zal bijvoorbeeld niet zeggen dat hij maar één enkele God erkent. We gaan daarentegen over DNA en voetsporen praten. Ook een aantal reizen in Azië en Libanon zullen aan bod komen", aldus zijn advocaat Sébastien Courtoy. "Alles wat u denkt te weten over meneer Nemmouche komt van het federaal parket. Daardoor wordt hij als een monster afgeschilderd. Het lijkt al bewezen dat hij schuldig is, maar dat is dus duidelijk niet het geval."

