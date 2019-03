Nemmouche én rechterhand schuldig over hele lijn 08 maart 2019

Een schijnbaar onbewogen Mehdi Nemmouche (33) is gisteravond schuldig verklaard aan viervoudige terroristische moord. De twaalf juryleden van het Brusselse assisenhof zijn er dus van overtuigd dat hij wel degelijk de man is die op 24 mei 2014 een aanslag pleegde op het Joods Museum in Brussel. Over de veroordeling van Nemmouche bestond vooraf weinig twijfel. Minder zekerheid was er over het lot van medebeschuldigde Nacer Bendrer (30). Maar de jury achtte het bewezen dat de Fransman de wapens leverde én bestempelde hem als mededader van de moorden. De advocaat van Nemmouche reageerde aangeslagen, maar zal wellicht niet naar Cassatie stappen. "Dat is het wapen van de zwakken." Vanaf vandaag beraden de rechters zich over de strafmaat. Beide mannen riskeren levenslang.

