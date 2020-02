Exclusief voor abonnees Nekhernia voor Persoon Boksen 29 februari 2020

Een nekhernia dwarsboomt de voorbereiding van Delfine Persoon op Tokio 2020. Dat meldt Sporza. De boksster kampt sinds twee weken met de kwaal en verliest daardoor kracht in haar arm. Een domper, want over twee weken bokst ze een olympisch kwalificatioetoernooi in Londen.