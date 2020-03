Exclusief voor abonnees Nekhernia houdt Delfine Persoon niet uit Londen JACHT OP OLYMPISCH TICKET 12 maart 2020

00u00 0

Het worstcasescenario is afgewend, de operatie aan de nek vermeden en zo stapt Delfine Persoon vanochtend toch op de Eurostar richting Londen, waar de 35-jarige bokser zaterdag het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor Londen aanvat. In haar gewichtsklasse, tot 60 kilo, worden zes tickets voor Tokio 2020 verdeeld. Als dat misloopt, is er in mei nog altijd een 'herkansing' in Parijs, al zijn de tickets daar schaarser.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis