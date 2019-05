Exclusief voor abonnees Negende naam geschrapt van 'most wanted'-lijst 31 mei 2019

Al voor de negende keer kan ons land een naam van z'n 'most wanted'-lijst schrappen. Het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie heeft in het Spaanse Calpe de voortvluchtige moordenaar Lei Beaumont (foto) opgepakt. De 71-jarige man werd begin deze maand nog tot levenslang veroordeeld, nadat hij zijn ex-vrouw om het leven gebracht had in Maasmechelen. De straf werd bij verstek uitgesproken, want Beaumont was in de aanloop naar zijn proces verdwenen. Twee weken geleden werd hij toegevoegd aan de lijst met 20 meest gezochte criminelen van ons land, en dat heeft meteen z'n vruchten afgeworpen. Belgische toeristen herkenden hem en verwittigden de politie. (IBO)

