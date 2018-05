Negen uur rijden voor 79.000 euro 29 mei 2018

Het feelgoodverhaal van deze veertiendaagse. Maro Trungelliti (ATP 190) reed zondagavond negen uur van Barcelona naar Parijs met in zijn wagen zijn broer - hij zat aan het stuur - mama en grootmoeder (bijna 89). De 28-jarige Argentijn was te weten gekomen dat hij 'lucky loser' nummer acht kon zijn op Roland Garros, een onverwacht precedent door toedoen van de nieuwe regels. Maar dan moest hij wel gisterenmorgen voor 10.30u aanwezig zijn om in te tekenen. Daar slaagde hij in - Trungelliti en gezelschap bereikten hun hotel zondag om 23u - en dus mocht hij gisteren om 11u opdraven tegen een andere kwalificatiespeler, Bernard Tomic (ATP 206). Die versloeg hij prompt met 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Goed voor zijn derde tweede ronde op Roland Garros in zijn carrière - daarin speelt hij tegen de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 72). En goed voor 79.000 euro prijzengeld. "Mijn grootmoeder zat in de douche en ik zei tegen haar: 'Kom, we gaan naar Parijs'", is nu al de quote van het toernooi. (FDW)

