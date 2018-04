Negen relschoppers opgepakt na Antwerp-Beerschot 16 april 2018

"Ratten in de val", zongen honderden Antwerp-supporters gisteren na afloop van de gewonnen stadsderby tegen de 'Ratten' van Beerschot. Zij blokkeerden meer dan een uur de busparking, waardoor de bezoekers niet naar huis konden vertrekken. Er werden dingen gegooid, en een stuk van de omheining van de busparking werd gesloopt, maar het kwam niet tot een echt gevecht tussen de opgefokte supporters. De politie verdreef de heethoofden uiteindelijk met het waterkanon, en arresteerde negen mensen. De Beerschot-aanhang kon onder politiebegeleiding vertrekken. Over twee weken is het de terugmatch op het Kiel. (PLA/PhT)

