Negen proffen uit raad Dossinkazerne 10 maart 2020

De helft van de achttien leden uit de wetenschappelijke raad van de Dossinkazerne stapt op. Die beslissing volgt op het ontslag van algemeen directeur Christophe Busch in november en de weigering om een prijsuitreiking van Pax Cristi te laten plaatsvinden in de kazerne. "Indien we blijven zetelen zonder concrete garanties dat wij in de toekomst de missie van Kazerne Dossin kunnen bewaken, legitimeren we feitelijk door onze aanwezigheid de recente en huidige keuzes", klinkt het.

