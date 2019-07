Exclusief voor abonnees Negen op de tien huisartsen schrijven zichzelf medicatie voor 12 juli 2019

00u00 0

Zo goed als alle huisdokters schrijven zichzelf al eens medicatie voor. In een rondvraag bij 300 Vlaamse artsen geeft 88,7% aan dat hij of zij het voorafgaande jaar minstens één keer met een eigen briefje naar de apotheek trok. Daar haalden ze het vaakst maagzuurremmers, maar ook melatonine (tegen slapeloosheid), pijnstillers en ontstekingsremmers. Er is schijnbaar een link met werkbelasting: artsen die zichzelf behandelen, kloppen over het algemeen meer uren en zien meer patiënten. Jezelf medicatie voorschrijven is nochtans niet zonder risico, zegt onderzoekster Ruth Debeuckelaere. "Je kan zaken over het hoofd zien en daardoor een foute of laattijdige diagnose stellen. Ook het professioneel functioneren kan worden aangetast door zelfmedicatie." (FVG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis