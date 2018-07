Negen doden door Belgische diepvriesgroenten 14 juli 2018

De Belgische groente- en fruitverwerker Greenyard ligt onder vuur. In Europa zijn negen mensen om het leven gekomen na het eten van diepvriesgroenten uit de Hongaarse fabriek van het bedrijf. De producten bleken besmet met de listeriabacterie. Nog eens 38 andere mensen werden ziek. Greenyard heeft intussen al 18 groenten teruggeroepen die tussen augustus 2016 en juni van dit jaar verwerkt werden. Ook in ons land raden Colruyt en Delhaize klanten aan om bepaalde diepvriesproducten terug naar de winkel te brengen. De producent zelf benadrukt dat er nog geen aanwijsbaar verband is tussen de overlijdens en de besmetting in Hongarije. In de andere diepvriesfabrieken van Greenyard - waaronder twee filialen in ons land - is de bacterie niet aangetroffen. (FrD)

