Negen doden bij treincrash in Turkije 14 december 2018

In Turkije zijn gisterochtend zeker negen doden en 46 gewonden gevallen toen een hogesnelheidstrein ontspoorde en twee wagons tegen een metalen brug belandden. Dat gebeurde vlak bij het station van Marsandiz, aan de rand van de hoofdstad Ankara. Onder de doden bevindt zich ook een Duitser. Volgens de autoriteiten was de ontsporing het gevolg van een botsing met een locomotief, die tijdens een testrit op hetzelfde spoor als de sneltrein zou zijn geraakt. De trein was onderweg van Ankara naar Konya, in het zuiden van het land.