Negen Belgen aan de start, Valverde favoriet 19 maart 2018

00u00 0

Vandaag begint in het Spaanse Calella de Ronde van Catalonië met een rit in lijn van 152 kilometer. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn de dagen waarop het klassement in een definitieve plooi wordt gelegd. Eens te meer mogen de organisatoren rekenen op een sterk deelnemersveld. Alejandro Valverde, de eindwinnaar van 2017, is ook in deze editie de topfavoriet. Quintana,

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN