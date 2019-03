Exclusief voor abonnees Negatief advies voor terugdraaiteller 26 maart 2019

Volgende week stemt het Vlaams Parlement over het ontwerpdecreet dat de invoering van de digitale elektriciteitsmeter regelt. In tegenstelling tot bij analoge meters draait een digitale meter niet meer terug, als je zelf elektriciteit aanlevert via je zonnepanelen. Daardoor dreigden eigenaars van zonnepanelen een hogere factuur te krijgen. De meerderheidspartijen werkten een overgangsregeling uit, waarbij eigenaars nog 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller kunnen behouden. Maar de Vlaamse energieregulator VREG roept op om dat amendement niet goed te keuren. De regulator vreest voor discriminatie, omdat er zo een verschil gemaakt wordt tussen mensen met zonnepanelen onderling en andere consumenten. Minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) gaf al aan die kritiek naast zich neer te leggen, maar experts waarschuwen dat het Grondwettelijk Hof hierover kan vallen. (ARA)

