Neergeschoten man buiten levensgevaar 06 juni 2018

De man die maandagavond in Gent door de politie werd neergeschoten na een achtervolging, is niet langer in levensgevaar. Agenten hadden de man onder vuur genomen, nadat eerder op de dag enkele meldingen binnenkwamen van een kerel die zich agressief gedroeg. Hij zou meerdere mensen bedreigd hebben. Ook de bestuurster van de wagen, waar de man inzat, zou hij bedreigd hebben met een mes. De bestuurster en de man bleken elkaar te kennen. De Gentse politie zette de achtervolging in die eindigde op een kruispunt aan de Zwijnaardsesteenweg. Twee agenten kwamen tussenbeide, waarbij schoten gelost werden. De verdachte raakte gewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij aan de betere hand. Het gaat om een 33-jarige man met de Nigeriaanse nationaliteit, die in Gent woont. Er zijn twee onderzoeken opgestart: één naar de feiten die de aanleiding gaven tot de tussenkomst en één naar het schietincident zelf. (DJG)

