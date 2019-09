Exclusief voor abonnees Neergeschoten agent ook na nieuwe operatie nog kritiek 11 september 2019

De agent die maandag in het hoofd werd geschoten tijdens een controle in Luik, is gisteren opnieuw geopereerd. Zijn politiekorps laat weten dat de ingreep goed is verlopen. Maxime P. (33) is sinds gisteren stabiel, maar ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.