Neergeschoten agent naar revalidatiecentrum 21 november 2019

00u00 0

De Luikse politieagent die in september in zijn hoofd werd geschoten bij een routinecontrole, mag het ziekenhuis verlaten. Hij gaat naar een revalidatiecentrum om verder te herstellen. De familie van Maxime Pans (33), vader van twee kinderen, maakt dat nieuws zelf bekend in een mededeling. "De weg is nog lang en moeilijk", aldus de familie. "Toch willen we iedereen oprecht bedanken. De verpleegsters, chirurgen, kinesisten, artsen, psychologen, beveiliging en directie ... Iedereen heeft ongelooflijk werk gedaan." De eerste weken na het schietincident in de rue de Visé zat er weinig vooruitgang in de toestand van de agent: hij was "stabiel maar zeer kritiek". Recent ging het plots beter met de agent. De man die de hem neerschoot, werd na de feiten zelf doodgeschoten door Pans' collega. (SRB)

