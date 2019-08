Exclusief voor abonnees Neen, zijn rugnummer 88 heeft niets met extreemrechts te maken 07 augustus 2019

Na de match gaf Simon Mignolet tekst en uitleg bij de keuze voor zijn rugnummer, een keuze die niet overal even positief onthaald wordt. Het nummer 88 heeft in extreemrechtse kringen immers een weinig fraaie symbolische betekenis. "Mijn rugnummer 22 was bezet, dus moest ik een andere keuze maken", aldus Mignolet, wiens nummer door Horvath is ingenomen. Nummer 12 wou ik niet kiezen uit respect voor de supporters, de twaalfde man. Bijgevolg heb ik bij mijn vierde club voor 88 gekozen, het viervoud van 22. Meer moet daar niet achter gezocht worden." (TTV)