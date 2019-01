Neen, zij zal niet meer te snel rijden 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?': Laura Tesoro in tranen tijdens politiecontrole 05 januari 2019

Laura Tesoro (22) beleeft de schrik van haar leven in het VTM-programma 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'. Nadat een vriendin haar een lesje wil leren omdat Laura weleens te snel rijdt, wordt ze tegengehouden voor een 'politiecontrole'. Als blijkt dat haar witte Mini geseind staat voor inbeslagname - reden: 4.000 euro onbetaalde boetes - gaan de sluizen open. Dat de agent een fan is, blijkt een schrale troost. "'t Is echt niet het moment daarvoor." Eén ding staat vast : de jonge spring-in-'t-veld zal twee keer nadenken voor ze het gas indrukt.

