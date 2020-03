Exclusief voor abonnees Neemt en streamt hiervan, gij allen 25 maart 2020

00u00 0

De Herkse priester Wim Simons (38) wil ook in tijden van nood zijn parochianen en bij uitbreiding gans de mensheid nabij zijn en een boodschap van hoop verkondigen. Hij streamt sinds kort misvieringen via Facebook. Of hoe je ook in tijden van ophokplicht de mis niet hoeft te missen. "Mijn kerk zit barstensvol... virtueel dan toch."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis