Neem mijn jas maar, vriend

Een stevige slok verkoelend water, dat kon deze uitgedroogde koala dringend gebruiken. Een hulpverlener redde het schattige dier uit de nu al weken brandende bossen in het Australische New South Wales en gaf het zelfs zijn beschermende brandweerjas. De hevige natuurbranden aan de zuidoostkust van Australië die al meerdere mensen het leven kostten en ook een 300-tal huizen vernielden, blijven ook onder de wilde dieren een hoge tol eisen. Dierenopvangcentra worden overspoeld, niet alleen met koala's die brandwonden opliepen en waarvan het leefgebied in de as is gelegd, maar ook met talloze vogels, kangoeroes en schildpadden. Het koalaziekenhuis schatte vorige week al dat zo'n 350 koala's zijn omgekomen. "Dit is vermoedelijk rampzalig voor de populatie", aldus hulporganisatie 'Koalas in Care'.

