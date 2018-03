Neef van Lukaku veroordeeld voor verkrachting 31 maart 2018

Nathan I.K., bekend als de 23-jarige rapper Cali van de Belgische groep ZwartWerk, is in Andorra veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee effectief. De neef van Romelu Lukaku verkrachtte daar in februari vorig jaar een jonge Belgische vrouw op skivakantie. De rapgroep - bekend van het Rode Duivel- lied 'Dance with the devils' - trad op in het vakantieoord Pas de la Casa en nam na afloop meisjes mee naar z'n hotel. Een bandlid had seks met één van de vrouwen, met wederzijdse toestemming. Nadat de vrouw in slaap gevallen was, kwamen echter twee andere bandleden binnen. Nathan I.K. verkrachtte de jonge vrouw, terwijl het andere groepslid toekeek. Eén van de rappers filmde alles.

