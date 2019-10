Exclusief voor abonnees Neef Alaphilippe wordt coach bij Lefevere 19 oktober 2019

00u00 0

Franck Alaphilippe, neef van Julian, treedt in dienst als coach bij Deceuninck-Quick.Step. De Franse ex-wielrenner (53) was al de persoonlijke trainer van Lefevere's goudhaantje. "Ik ga hard werken om dit team het beste van de wereld te laten blijven en de mooiste koersen te laten winnen. Het is mijn droom om één van de renners aan de wereldtitel te helpen", klinkt het. Ook de Griek Vasilis Anastopoulos wordt toegevoegd aan de groep teamcoaches, die voorts ook uit Tom Steels en Koen Pelgrim bestaat. Anastopoulos (43) was in 2002 de allereerste Griekse profwielrenner ooit (bij Team Volksbank). Hij pakte zeventien nationale titels. In 2010 werd hij coach van het Grieks olympisch wielerteam en na een ommetje via een kleinere Griekse continentale ploeg ook performance coach bij SEG Racing Team, van waaruit Fabio Jakobsen doorstroomde. (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen