Nee, toch geen noodlanding 23 mei 2018

Veel passanten vreesden even voor een noodlanding, maar het vliegtuigje dat gisteren op het strand van Knokke neerstreek, diende enkel als promotie voor de 'Short Take Off & Landing'-wedstrijd van 14 tot en met 17 juni. Dat weekend wordt het Albertstrand over een lengte van 1,7 kilometer omgebouwd tot een miniluchthaven, waar vliegtuigjes op een zo kort mogelijke afstand moeten zien te landen. Zestig piloten uit negen landen nemen deel. De organisatie verwacht minstens 40.000 toeschouwers per dag op het gratis event. (MMB)

