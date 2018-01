Nee, Máxima is niet zwanger. Toch heeft Nederland misschien een nieuwe prins 00u00 0

De Nederlandse Raad van State beslist vandaag of een buitenechtelijke zoon van de Nederlandse prins Carlos zichzelf voortaan ook prins mag noemen of niet. De regering had hem al toestemming gegeven om de titel te dragen, maar prins Carlos verzette zich. Carlos is de oudste zoon van prinses Irene, de zus van Beatrix, en dus een neef van koning Willem-Alexander. Carlos (47) betwist niet dat Hugo Klynstra (21) zijn kind is, maar wil geen familierechtelijke banden met hem.