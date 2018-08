Nee, het gaat niet goed met Jan Ullrich 14 augustus 2018

'Ullrich in therapie voor drank- en drugsprobleem'. 'Ullrich mishandelt nu ook escortdame'. 'Ullrich in psychiatrische instelling'. De afgelopen weken verschenen tal van onheilspellende berichten over de Duitse ex-Tourwinnaar. Sinds zijn vrouw hem in maart verliet, heeft Jan Ullrich (44) zijn zonen van 5, 7 en 10 jaar niet meer gezien en gaat het van kwaad naar erger met de voormalige wielerheld. Er rest hem nog één kans: afkicken. Anders dreigt hij generatiegenoten Marco Pantani en Frank Vandenbroucke achterna te gaan.

