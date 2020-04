Exclusief voor abonnees Nee, er is niet meer leven in uw tuin. U kijkt gewoon beter 07 april 2020

Heeft de lockdown voor een opflakkering van de fauna en flora gezorgd? Nee, helemaal niet. "In drie weken tijd is de natuur niet hersteld. De luchtkwaliteit is een beetje beter, maar dat heeft niet veel impact", zegt Nathalie Sterckx van Natuurpunt. "Dat je nu vlinders ziet, is normaal. Het is lente, de natuur ontwaakt. Die trekt zich niets aan van het coronavirus. Het broedseizoen voor vogels is begonnen, zij gaan nesten bouwen en paren." Maar het leven in uw tuin is niet uitbundiger dan andere jaren. "Alleen hebben we nu meer tijd om te kijken en te luisteren. Je zal overigens nog meer dieren zien wanneer je je tuin biodiverser maakt, wat laat verwilderen en inheemse planten zet."

