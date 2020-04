Exclusief voor abonnees Nee, badkamer- en tuinmeubelzaken mogen deuren nog niet openen 18 april 2020

Vanaf vandaag mogen tuincentra en doe-het-zelfwinkels de deuren weer openen. Omdat het ministerieel besluit waarin gedetailleerd omschreven staat welke zaken precies in aanmerking komen gisteren pas na 18 uur verscheen, was er de hele dag flink wat onduidelijkheid. Wat bijvoorbeeld met bloemen- en verfwinkels? Zij moeten voorlopig nog gesloten blijven, zo blijkt. En dan waren er nog de 'opportunisten'. Tuinmeubelzaak Overstock Garden en badkamerspecialist X2O waren er óók van uitgegaan dat zij weer klanten mochten ontvangen, en hadden daartoe alles al in gereedheid gebracht. Niet dus. Na de publicatie van het besluit borgen zij die plannen wijselijk weer op. (LVB)