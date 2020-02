Exclusief voor abonnees Nederlandstalig onderwijs in Brussel steeds populairder 27 februari 2020

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft populair. De voorbije vijf jaar steeg het aantal scholieren van 43.765 naar 49.971, goed voor een groei van 12,4%. In het afgelopen jaar alleen al nam het aantal leerlingen die les volgen in een Brusselse Nederlandstalige school toe met 3%. Die laatste stijging situeert zich voornamelijk in het gewoon onderwijs, terwijl de cijfers van het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs stabiel blijven. Tegenover een jaar geleden nam het kleuteronderwijs met 3,4% toe, het gewoon lager onderwijs met 3,1% en het gewoon secundair onderwijs met 3,2%. Voor het middelbaar is dat de grootste toename ooit en een indicatie dat steeds meer Brusselse leerlingen naar het Nederlandstalig secundair onderwijs doorgroeien.

