Nederlandse waakhond waarschuwt voor Veviba-vlees 27 maart 2018

Vijftien Nederlandse bedrijven hebben mogelijk vlees dat niet was goedgekeurd voor consumptie gekocht bij de Belgische leverancier Veviba. Toezichthouder NVWA heeft hen op de hoogte gebracht en gevraagd dat het vlees niet bij consumenten zou belanden. Om wat voor vlees het precies zou gaan, is nog niet bekend. Daarover verwacht de toezichthouder de komende tijd meer informatie te krijgen. Tientallen Nederlandse bedrijven kregen eerder deze maand al opdracht hun klanten te waarschuwen voor vlees dat afkomstig was van Veviba. In een aantal gevallen was geen keuring volgens de regels uitgevoerd, was het vlees niet goed opgeslagen of klopte de houdbaarheidsdatum niet.