Nederlandse veteranen testen MDMA tegen oorlogstrauma's 05 februari 2018

Nederlandse oorlogsveteranen gaan meedoen aan een internationaal onderzoek waarbij MDMA, het werkzame ingrediënt van de drug xtc, gebruikt wordt als medicijn tegen posttraumatische stress. De Nederlandse medische autoriteiten moeten wel nog groen licht geven. De therapie met zuivere MDMA zal zo'n 12 weken duren en in een beveiligde omgeving plaatsvinden. Enkel veteranen bij wie eerdere behandelingen niet aansloegen, komen in aanmerking. MDMA zou ervoor zorgen dat veteranen zonder angstgevoelens of paniekaanvallen kunnen terugblikken op wat hen overkomen is, waarna het verwerkingsproces kan worden opgestart. (KSN)

HLN