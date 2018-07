Nederlandse verdachten plofkraak blijven aangehouden 25 juli 2018

De twee opgepakte Nederlandse verdachten van de mislukte plofkraak in een postkantoor in Sint-Laureins blijven aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. Samen met nog twee kompanen drongen Ilias E. en Imraan B. donderdagnacht rond 2.30 uur het postkantoor binnen. Ze maakten zo veel lawaai dat het alarm afging, de hond van de buren begon te blaffen en een andere buurman met een zaklamp kwam schijnen. Die kon zijn ogen niet geloven: hij zag de daders met gasflessen en drukleidingen in en uit het postkantoor lopen. Opgeschrikt sloegen ze op de vlucht. Hun wagen werd in Sint-Margriete, nabij de Nederlandse grens, achtergelaten. Uiteindelijk kon de Maldegemse politie E. en B. vatten. De twee anderen konden ontkomen. Het parket onderzoekt of er een link is met de acht andere plofkraken die in ons land de voorbije twee maanden plaatsvonden. (JEW)

