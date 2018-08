Nederlandse verdachte van moord was klaar om onder te duiken 30 augustus 2018

De Nederlander die verdacht wordt van de moord op Nicky Verstappen (11), had een overlevingskit bij zich voor het geval de politie hem op het spoor zou komen. Jos Brech had onder meer visgerei en materiaal om hutten te bouwen of om te kunnen slapen in grotten en bomen ingepakt. Hij had ook kaarten van het gebied bij zich, een gps en stapels batterijen. Jos Brech leefde maanden in een tent in een bos, in een Spaanse commune. Nadat de politie een opsporingsbericht verspreidde, werd Brech herkend en opgepakt. (SRB)

