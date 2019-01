Nederlandse 'strandkoopjes' nog niet voorbij 04 januari 2019

00u00 0

In Nederland beginnen er nu ook spullen op het vasteland te stranden uit de overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe. Dat gebeurde al in de provincies Friesland en Groningen. Het gaat onder meer om piepschuim, damesschoenen en kussens. Op de Waddeneilanden, waar eerder al een hoop aanspoelde, helpt het leger nu mee met de opruimingswerken. Daarbij wordt ook met een bang hart uitgekeken naar de lading van enkele containers die de giftige stof peroxide bevatten. Op het eiland Schiermonnikoog werd gisterochtend al een zak met 25 kilo van het poeder aangetroffen. Volgens de veiligheidsdiensten is nog niet duidelijk over welk type het gaat. Er zouden twee soorten in de containers hebben gezeten: één die ontvlambaar is en dan zorgt voor giftige dampen en één die alleen vervuilend is. De brandweer heeft monsters meegenomen en doet onderzoek naar de stof.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN