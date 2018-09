Nederlandse 'Slimste Mens'-winnaar gebruikt Vlaamse tactiek: "Lafaard!" 03 september 2018

Het zoveelste seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' moet bij ons nog uit de startblokken schieten, maar bij onze noorderburen liep de populaire tv-quiz onlangs ten einde. En tv-kijkend Nederland is het niet eens met de uitslag. Journalist en radiopresentator Roelof de Vries kwam er als winnaar uit de bus en gebruikte daarvoor een tactiek die in de Vlaamse versie bijna standaard wordt toegepast: hij liet in de finale zijn aantal seconden flink zakken, zodat hij als eerste aan de beurt kwam bij de laatste vraag. Die strategie kenden de Nederlanders blijkbaar nog niet: op sociale media spreken kijkers van een "laffe" overwinning. "Walgelijk als je zó wil winnen" en "kinderachtig", klinkt het ook. Er gaan zelfs stemmen op om de spelregels aan te passen, zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren. (RB)

