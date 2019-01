Nederlandse rapper doodgeschoten 02 januari 2019

De Nederlandse rapper Feis is op nieuwjaarsdag omgekomen bij een schietpartij in Rotterdam. Zijn platenlabel bevestigt het overlijden. Faisal Mssyeh, zoals Feis (32) officieel heette, kreeg bekendheid in Nederland door zijn samenwerking met rapper U-Niq aan het nummer 'Klein, klein jongetje' uit 2006. Vlak voor zijn overlijden postte de man nog een foto (zie onder). Op zijn Instagram is ook te zien hoe hij het nieuwe jaar vierde en van het vuurwerk genoot. Zijn pagina wordt overstelpt met afscheidsberichtjes.

