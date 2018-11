Nederlandse presentator in Belgische cel voor cokesmokkel 14 november 2018

00u00 0

Als alles goed verlopen is, zit de Nederlandse oud-presentator Frank Masmeijer (foto) intussen in een Belgische cel. Het Antwerpse gerecht verdenkt de 57-jarige man ervan betrokken te zijn bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Masmeijer werd vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro, maar bleef weg van dat proces. Op vraag van het Belgische gerecht werd hij vorige maand opgepakt in Breda. Masmeijer verzette zich tegen zijn uitlevering aan ons land, maar de rechtbank in Nederland oordeelde gisteren dat het Belgische verzoek voldeed aan alle vereisten. Ze trachtten hem gisteravond nog naar een gevangenis in ons land te verhuizen. In een vorig leven presenteerde Masmeijer grote tv-shows zoals de 'Holidayshow'. Hij heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en heeft naar eigen zeggen een alibi: op het ogenblik van de smokkel lag hij in het ziekenhuis. (BJM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN