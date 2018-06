Nederlandse premier Rutte supportert voor Rode Duivels 14 juni 2018

De Nederlandse premier Mark Rutte staat bij het WK achter de Rode Duivels. "Wij zitten er niet bij, dus ik ben voor België", verklaarde hij gisteren in het Europees Parlement in Straatsburg. "Ik sluit een Belgische eindzege niet uit." Nederland kon zich niet plaatsen voor de eindronde. Oranje eindigde in zijn kwalificatiegroep pas op de derde plaats, achter winnaar Frankrijk en Zweden, dat via de barrages zijn WK-ticket afdwong.