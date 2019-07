Exclusief voor abonnees Nederlandse postbode begraaft duizenden brieven in bos 13 juli 2019

Een Nederlandse postbode heeft duizenden brieven en tijdschriften begraven in een bos niet ver van Hilversum. Brieven posten is dan wel niet zijn sterkste punt, echt lui was hij ook niet, want de brieven bevonden zich in totaal in acht uitgegraven kuilen. Toen die werden ontdekt, was het een koud kunstje om de verdachte te identificeren. Het Nederlandse postbedrijf Sandd kan nog niet zeggen wat er precies met de postbode gaat gebeuren, maar verzekert dat er "passende maatregelen" worden genomen. Alle onbeschadigde poststukken worden alsnog verstuurd. De post die beschadigd is door de dumpingen, gaat terug naar de afzenders zodat die in de gelegenheid worden gesteld deze opnieuw te versturen.

