Nederlandse 'oceaanbeschermer' naar 't Klooster 08 januari 2019

De Nederlandse onderwaterfotograaf en milieuactivist Dos Winkel komt woensdag naar 't Klooster met een lezing over oceanen en klimaatsverandering . Dos Winkel is de stichter van Sea First, een internationale organisatie die zich inzet voor de bescherming van de oceanen. "Het is een eer hem naar onze gemeente te kunnen halen", zegt Jonas Wielandt, van de vzw Give it Back. "Zijn passie voor duiken en fotografie brachten hem en zijn vrouw Bertie naar alle uithoeken van de wereld. Helaas constateerde Dos met eigen ogen, en door de lens van zijn camera, de gruwelijke impact die de mens en zijn industrie heeft op de toestand van de onderwaterwereld. Reden genoeg om de organisatie Sea First vzw op te richten." De lezing start om 19.30 uur. De inkom bedraagt 5 euro voor volwassen en is gratis voor kinderen (tot 16 jaar). Het bedrag van de inkom gaat naar Sea First. (KVZ)

