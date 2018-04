Nederlandse: "Niks speciaals, na 7 jaar oorlog" 16 april 2018

00u00 0

De Nederlandse Nicole Wouters werd wakker van de raketaanval, maar is er niet van onder de indruk. "Ik hoorde een lang aanhoudend suizend geluid en de trilling van de tweede klap. Meer was het niet. Ik ben in bed blijven liggen." Wouters woont met haar gezin in een buitenwijk van Damascus. Ze runt een chocoladefabriek en heeft sinds kort haar eigen café in het centrum van de Syrische hoofdstad. "De dreiging van een Amerikaanse aanval was er al een paar dagen. We dachten: er gebeurt toch niks, het zijn loze kreten, net als bij Obama." Maar het is wel gebeurd. Toch is van paniek onder de bevolking geen sprake. "Het klinkt gek, maar we zijn er inmiddels aan gewend na zeven jaar oorlog." (AD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN