Nederlandse minister van Volksgezondheid moet stoppen met zonnebanken 26 februari 2018

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge mag niet meer onder de zonnebank gaan. Dat zegt de Nederlandse vereniging van dermatologen. De CDA-politicus bekende vrijdag in de talkshow 'Jinek' dat hij met enige regelmaat onder de zonnebank te vinden is. De Vereniging voor Dermatologie en Venereologie is niet te spreken over die bekentenis. De vereniging pleit al jaren voor een verbod op zonnebanken. De dermatologen zijn van plan om minister de Jonge nog een persoonlijke brief te sturen en willen hem ook uitnodigen voor een onderzoek. "De minister valt met zijn zonnebankbezoeken zeker in de risicogroep."

HLN