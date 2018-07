Nederlandse minister onder vuur na kritiek op multiculturele samenleving 20 juli 2018

"Ik ken geen enkel land met een multiculturele of multi-etnische samenleving waar mensen vreedzaam samenleven." De Nederlandse buitenlandminister Stef Blok ligt zwaar onder vuur nadat zijn uitspraak tijdens een gesloten bijeenkomst over migratie woensdag uitlekte in de pers. Op die bijeenkomst noemde Blok Suriname ook een "failed state", veroorzaakt door "de etnische opdeling in het land". Zelfs zijn eigen partij VVD en coalitiepartners uitten felle kritiek en eisten opheldering. Blok zelf noemde gisteren zijn uitspraken "niet zo verstandig" en geeft toe dat hij zijn woorden "niet goed gekozen heeft". De minister verwacht ondanks de commotie wel te kunnen aanblijven, "al zal de Tweede Kamer daarover beslissen".

