Nederlandse miljardair verhoogt belang in Galapagos 14 juni 2018

00u00 0

De Nederlandse miljardair Aat van Herk is recent ijverig Galapagos-aandelen beginnen in te slaan, zo blijkt uit een melding van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Via zijn investeringsvehikel Van Herk Investments bezit hij nu 5,1 miljoen stuks, of iets meer dan 10% van het kapitaal. Eind vorig jaar was dat nog 8,8%. Van Herk is daarmee de tweede grootste aandeelhouder van het biotechbedrijf. De Amerikaanse farmareus Gilead, Galapagos' partner voor reumapil filgotinib, is met een belang van 13,2% de grootste. Van Herk is een begenadigd biotechbelegger. Zo was de Nederlandse miljardair ook de grootste aandeelhouder van Ablynx. Dankzij het overnamebod van het Franse Sanofi verdiende hij aan zijn 10%-belang ruim een kwart miljard.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN