Nederlandse gascentrale wordt gekoppeld aan Belgisch stroomnet 19 februari 2019

Het energieconcern RWE en het Limburgse klimaatbedrijf Nuhma willen tegen 2020 een ondergrondse hoogspanningskabel aanleggen die het Belgisch hoogspanningsnet moet verbinden met een gascentrale in het Nederlandse Maasbracht. Die laatste ligt momenteel nog in de mottenballen. Eigenaar RWE gaat ze echter opnieuw opstarten, om vanaf 2020 weer stroom te leveren aan het Nederlandse net. Maar RWE kijkt ook over de grens. Om de sluiting van de Belgische kerncentrales tegen 2025 op te vangen, heeft ons land extra capaciteit nodig. Hoogspanningsbeheerder Elia becijferde dat eerder op 3,6 GW.

