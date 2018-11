Nederlandse drugshandel overspoelt België 26 november 2018

Het aantal wietplantages in België groeit en dat is de schuld van onze noorderburen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse radioprogramma 'Reporter Radio'. "Nederlandse criminelen hebben vaak een rol bij de financiering, de aanvoer van het materiaal en de afzet van de eindproducten. Ook komen de cannabisstekken nog steeds vanuit Nederland", zegt Marc Vancoillie van de federale gerechtelijke politie. Veel van de Belgische wiet wordt overigens naar Nederland geëxporteerd, om van daaruit naar andere landen te worden gedistribueerd. Alleen al in Antwerpen zijn dit jaar 96 Nederlanders opgepakt in verband met drugshandel.