Nederlandse dichter Jules Deelder (75) overleden 20 december 2019

De Nederlandse dichter en schrijver Jules Deelder is gisteren na een kort ziekbed op 75-jarige leeftijd overleden. Op 24 november werd zijn verjaardag nog stevig gevierd in zijn geboorteplaats Rotterdam, waarvan hij de ongekroonde nachtburgemeester was. De immer in het zwart en meestal met een vlinderbril getooide jazzfan kwam in 1944 in de havenstad ter wereld als kind van een handelaar in vleeswaren. Deelder was elf toen hij zijn eerste gedicht schreef: 'Hoort, men werpt een atoombom'. Deelder schreef en declameerde niet alleen poëzie, maar bracht ook proza uit. Vooral zijn biografie over de legendarische Rotterdamse bokser Bep van Klaveren 'The Dutch Windmill' viel op. In 1998 begon Deelder aan een gezamenlijke tournee met Herman Brood en Bart Chabot. Omdat zwart Deelders kenmerk was, kreeg hij ook een rol in een reclamespot voor een wasmiddel met de tekst: wat zwart is, moet zwart blijven.

